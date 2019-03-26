В связи с пожаром в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева. Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, движение автобусов, проезжающих по этой территории, перенаправлено на ул. Б. Чобанзаде.

Отметим, что сегодня утром в поселке "8-й километр" в Баку произошел пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. На место происшествия направлены более 10 пожарных расчетов и вертолет авиаотряда МЧС.