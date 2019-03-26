Каждый предприниматель должен страховать свои товары.

Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, об этом журналистам сказал глава МЧС Кямаледдин Гейдаров.

"Выплата компенсаций со стороны государства - это неправильно. Это частный торговый центр. Каждый владелец должен страховать свой магазин и свой товар. Я не принимаю решения по компенсациям. Наше дело на данный момент - это тушение пожара", - сказал он.