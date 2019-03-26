Сгорело 1000 магазинов, ущерб - 200 млн манатов - Новые подробности пожара в Баку
26 марта 2019 12:08 1 414
В результате крупного пожара в торговом центре "Диглас" приблизительно 1000 предпринимателям нанесен ущерб.
Как передает Day.Az, об этом сообщил bakupost.az один из предпринимателей. По его словам, примерно 1000 магазинов пришли в непригодное состояние, а товары, хранившиеся там, превратились в пепел.
По его словам, каждый квадратный метр магазинов стоит 200 манатов. А владельцы торгового центра не застраховали товар владельцев магазинов.
По предварительным данным, размер ущерба предпринимателям составляет 200 миллионов манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!