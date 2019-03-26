В результате крупного пожара в торговом центре "Диглас" приблизительно 1000 предпринимателям нанесен ущерб.

Как передает Day.Az, об этом сообщил bakupost.az один из предпринимателей. По его словам, примерно 1000 магазинов пришли в непригодное состояние, а товары, хранившиеся там, превратились в пепел.

По его словам, каждый квадратный метр магазинов стоит 200 манатов. А владельцы торгового центра не застраховали товар владельцев магазинов.

По предварительным данным, размер ущерба предпринимателям составляет 200 миллионов манатов.