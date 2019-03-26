Пожар в торговом центре в Баку уже локализуется - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Строения, расположенные рядом с горящим торговым центром "Диглас" в Баку, защищены от огня.
Об этом во вторник сказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров в связи с пожаром, произошедшим на территории, где расположены торговые объекты и объекты другого назначения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что возгорание других, находящихся по соседству с горящим торговым центром строений, удалось предотвратить, в противном случае потушить пожар было бы сложно: "Потому что фасад торгового центра облицован алкопоном - воспламеняющимся облицовочным материалом".
Гейдаров также добавил, что пожар уже локализуется.
Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, и пламя распространилось до четвертого этажа здания.
На место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад и вертолеты. Пожар продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!