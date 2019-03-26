Крупный пожар в торговом центре в Баку потушен
26 марта 2019 13:23 121
Пожар на территории торгового центра, где расположены торговые объекты и объекты другого назначения, в Низаминском районе Баку потушен, и предотвращено распространение огня на близлежащие территории. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.
В настоящее время ведутся работы по демонтажу конструкций Т/Ц для выявления невидимых очагов возгорания и дымящихся источников.
Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".
Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.
Огонь распространился до четвертого этажа здания.
На место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад и вертолеты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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