Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал академиком Международной телевизионной академии (International Academy of Television Arts & Sciences), ежегодно присуждающей премию ЭММИ (International Emmy Award) лучшим телевизионным проектам за пределами США. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе НТВ.

В профессиональном багаже Вайнштейна более 350 телевизионных проектов, большая часть которых шла в прайм-тайм крупнейших российских телеканалов. Тимур Вайнштейн, как продюсер, является обладателем двух уникальных рекордов на российском телевидении: в первом случае его проекты шли одновременно в прайм-тайм на пяти российских телеканалах, а в другом, спродюсированные им в один год проекты "Один в один" и "Пепел" стали самыми рейтинговыми проектами года, как среди телепрограмм, так и сериалов.

В рамках НТВ продюсер запустил ряд успешных проектов, таких как экранизация "Хождение по мукам", триллер "По ту сторону смерти", российская адаптация шведско-датского сериала Bron/Broen "Мост", военная драма с Владимиром Машковым "Медное солнце", сериалы "Невский", "Скорая помощь", "Динозавр", а также шоу "Секрет на миллион", "ДНК", международный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" и многие другие.

Тимур Вайнштейн являлся основателем продюсерского центра "Леан-М", приобретенного мировым лидером компанией Sony Pictures Television International, и компании "ВайТ Медиа", партнёром которой стал другой мировой мэйджор Endemol Shine Group. Опыт работы с крупнейшими мировыми компаниями позволил Тимуру Вайнштейну успешно заниматься международной дистрибуцией. С его приходом на НТВ три года назад канал начал активную продажу контента за рубеж. За это время более десяти проектов канала нашли мировых дистрибуторов. Включение генерального продюсера НТВ в состав Международной телеакадемии открывает новый этап работы канала на международном уровне.

Выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионы сезона 1992 год, финалисты сезона 1993 год, обладатели летнего кубка 1995 года, победители турнира 10 лучших команд клубов в 2000 г. (чемпионы XX века).