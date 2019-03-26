В столице Азербайджана с 30 марта по 15 апреля 2019 года пройдет ежегодный фестиваль "Недели Франкофонии". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе организаторов мероприятия.

Фестиваль пройдет при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

В рамках "Недель Франкофонии" будут организованы различные мероприятия в сфере культуры.

Франкофония (Francophonie) - международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 58 членов и 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не степень владения французским языком населения той или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее историческая, культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.