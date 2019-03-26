В столице Чехии в кинотеатре "Kino Pilotů" прошел Фестиваль анимационных фильмов "Эхо фестиваля ANİMAFİLM в Праге", сообщил Trend Life проживающий в этой стране наш соотечественник, учредитель и директор проекта Рашид Агамалиев. Мероприятие было проведено при содействии посольства Азербайджана в Чехии.

Среди гостей были мастера анимации Джахангир Сулейманов (Россия), Масуд Панах (Германия) и другие. Посредством видеомоста к гостям обратился номинант на премию Oskar за анимацию "Late Afternoon" ирландский режиссер Луиза Багнал.

На открытии было отмечено, что в октябре 2018 года был проведен первый Бакинский международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM (I Bakı Beynəlxalq Animasiya Festivalı), который получил большой резонанс и стал успешным. Из 63 стран было представлено 480 фильмов и 15 сценариев. В течение трех дней в Баку были проведены тематические вечера, семинары и мастер-классы различные презентации, выставка "ReAnimasiya", презентация книги "Азербайджанская анимация", определены победители в различных номинациях и т.д. Поэтому было решено презентовать этот проект в Праге, представить лучшие азербайджанские, чешские и зарубежные анимационные фильмы. Мероприятие было приурочено к Новруз байрамы, гостям были представлены блюда и сладости азербайджанской национальной кухни, а также мультфильм, посвященный этому празднику.

Главная цель проведения фестиваля в Чехии - пропаганда азербайджанского анимационного искусства в Европе, развитие творческой и производственной деятельности режиссеров, кино - и анимационных студий страны, смотр различных жанров профессиональной анимации зарубежных режиссеров, обмен международным опытом.