Труды помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, профессора Али Гасанова "Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев" и "Ходжалинский геноцид: причины, итоги и признание на международной арене" изданы в Бухаресте на румынском языке.

В трудах, изданных уже на тринадцати языках, анализируется политика этнической чистки, геноцида и оккупации, целенаправленно проводимая армянскими националистами против азербайджанцев в последние двести лет.

Ответственный за перевод книги на румынский язык - Вагиф Гасанов.

В книге на основании источников доказывается, что только в XX веке азербайджанцы четырежды - в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах подверглись политике этнической чистки и геноцида со стороны армянских националистов. В книге показывается, что после создания в конце XIX века - в 1885 году партии "Арменакан" в Марселе, в 1887 году - "Хнчаг" в Женеве, и в 1890 году - "Дашнакцутюн" в Тифлисе, армянские националисты вступили в новый этап идеи о создании "Великой Армении" и ради достижения своих целей с помощью зарубежных покровителей осуществляли политику этнической чистки, путем проведения в разное время чудовищного террора и геноцида против тюркско-мусульманского населения.

В целом, азербайджанский народ в последние 200 лет подвергался политике этнической чистки, геноцида и оккупации, проводимой армянскими националистами, более одного миллиона наших соотечественников были изгнаны с исторических земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами. В монографии на основании научных источников подтверждается, что в результате геноцидов, учиненных армянами в 1918-1920-х годах не только в Баку, Губе, Шамахе, но и в Шуше, на территории Иреванской губернии, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах, были убиты десятки тысяч азербайджанцев.

В книге опубликованы документы и карты на иностранных языках, относящиеся к различным периодам истории Азербайджана, тексты резолюций Совета Безопасности ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сведения об азербайджанских территориях, оккупированных армянскими вооруженными формированиями, фотографии.

Наряду с этим, в трудах на основании научных источников изучаются территориальные притязания и агрессия Армении против Азербайджана в конце XX века, в том числе политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев в 1988-1993 годах. Автор показывает, что как и во все периоды, эта агрессивная политика, проводимая армянами, сопровождалась массовыми убийствами. Так, в те годы Армения увеличила масштаб военной агрессии против Азербайджана, вышла за пределы региона Нагорного Карабаха Азербайджана и оккупировала еще семь районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Джабраил, Физули, Губадлы, Зангилан). В результате военной агрессии Армении были убиты свыше 20 тысяч азербайджанцев, 50 тысяч человек стали инвалидами, получив увечья различной степени тяжести, оккупировано 20 процентов азербайджанских земель, более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных краев и стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Акт Ходжалинского геноцида, учиненного армянами в конце XX века, характеризуется в книге как одно из самых страшных преступлений против человечности. В трудах на основании зарубежных источников подробно анализируются зверства, совершенные против мирного азербайджанского населения вооруженными силами Армении во время оккупации города Ходжалы. В то же время, рассматривается история этой территории стратегического значения региона Нагорного Карабаха Азербайджана, приводятся причины, повышающие значение города Ходжалы.

Ходжалинский геноцид рассматривается в книге как одно из наиболее тяжких целенаправленных преступлений, совершенных армянами против азербайджанцев, широко исследуется работа, проводимая с целью доведения до международной общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, придания политико-правовой оценки этому преступлению, в частности вопросы признания на международной арене Ходжалинской трагедии как акта геноцида. В книге также опубликованы документы, принятые до настоящего времени по признанию Ходжалинского геноцида.

Автор доводит до внимания, что Ходжалинская трагедия стоит в одном ряду с такими чудовищными геноцидами как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Руанда, Сребреница и Холокост. Данные события, являющиеся геноцидами мирного населения, вызвали большой резонанс во всем мире.

Книга имеет важное значение с точки зрения доведения до международной общественности правды о политике этнической чистки, геноцида и оккупации, проводимой Арменией, и ее разоблачения в более широком масштабе.