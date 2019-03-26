Некоторые СМИ распространили сегодня утром не соответствующую действительности информацию в связи с пожаром в ТЦ "Диглас" в Низаминском районе города Баку.

Об этом сказал глава пресс-службы МЧС Азербайджана Яхья Бабанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend

По словам Бабанлы, в СМИ и социальных сетях говорится о том, что сотрудникам МЧС во время тушения пожара помогали гражданские лица.

"Хочу отметить, что лица в гражданской одежде являются сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, которые вышли со смены утром. Они живут неподалеку, и, услышав о пожаре, прибыли на помощь своим коллегам. Просим коллег и пользователей социальных сетей быть внимательными в подобных вопросах", - добавил Бабанлы.