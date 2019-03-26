Меняются маршруты автобусов в связи с пожаром в Баку
26 марта 2019 23:12 192
В связи с пожаром произошедшем 26 марта в торговом центре "Диглас" на проспекте Гара Гараева, завтра автобусы будут двигаться по измененным маршрутам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Бакинском траспортом агентстве (BNA).
Это связано с ограниченным движением транспорта по проспекту Гараева Гараева, от пересечения проспекта с улицей Бахруза Нуриева и до пересечения с улицей Рустама Рустамова.
БТА предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения автобусов по регулярному маршруту по проспекту Гара Гараева.
Также рекомендуется использовать как можно меньше личных транспортных средств в этом районе, чтобы избежать пробок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!