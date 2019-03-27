В Азербайджане предлагается установить новое требование для решения споров, возникших в связи с семейными, имущественными, трудовыми и экономическими вопросами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте "О медиации".

Согласно законопроекту, перед обращением в суд касательно вышеуказанных вопросов стороны должны принять участие в предварительной медиационной сессии.

В законопроекте отмечается, что ряд споров, вытекающих из семейных отношений - условия продолжения брака, правила осуществления родительских прав и обязанностей, определение места проживания ребенка, правила содержания ребенка и нетрудоспособных членов семьи, а также другие споры, вытекающие из семейных отношений, могут решаться в процессе медиации.

Завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, доктор философии по юридическим наукам Эльгюн Сафаров сказал Trend, что согласно практике зарубежных стран механизм медиации может снизить случаи разводов на треть.

Он считает, что также процесс медиации позволит осуществить развод в рамках этических норм и не нанося ущерба ребенку.

Отметим, что ранее председатель Госкомитета Хиджран Гусейнова предложила применение в судах механизма примирения семейных пар, желающих развестись.