Сколько в Азербайджане детей-попрошаек? - ЦИФРЫ
27 марта 2019 10:00 155
В прошлом году правоохранительными органами Азербайджана было установлено, что в стране 450 малолетних детей занимаются бродяжничеством и попрошайничеством. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
В прошлом году в органы полиции было доставлено 3000 малолетних детей в связи с тем, что они остались без родительского присмотра, и вне педагогического контроля. В том числе 450 малолетних детей, которые бродяжничали и занимались попрошайничеством. В отношении каждого из них были приняты меры в соответствии с законодательством.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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