В Исполнительной власти (ИВ) Баку состоялось совещание с участием руководителей хозяйственных и других сфер обслуживания столицы, посвященное санитарной чистоте столицы и ее районов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ИВ Баку.

На совещании было отмечено, что ИВ Баку создала специальную комиссию по проверке санитарной чистоты различных районов и поселков города, которая установила, что в целом ситуация удовлетворительная, но на некоторых территориях, в частности, в ряде поселков существуют беспокоящие проблемы, в том, числе, мусорные свалки.

Главам организаций были даны соответствующие поручения, и вопрос взят под строгий контроль, начальнику жилищно-коммунального хозяйственного объеденения (ЖКХО) Ясамальского района Руфату Ахмедову сделано серьезное предупреждение за неудовлетворительное состояние санитарной чистоты территорий, за которые отвечает ЖКХО, представителю главы ИВ Сураханского района от поселка Зых Сафе Иманову вынесен выговор, и ИВ Сураханского района было рекомендовано рассмотреть вопрос о продолжении его работы на этой должности, начальник Гарадагского ЖКХО Расим Ахмедов освобожден от занимаемой должности за допущенные в работе недочеты.

Были сделаны предупреждения и ряду других должностных лиц, и предоставлен месячный срок для полного устранения недочетов.

Было отмечено, что по заказу Бакинской исполнительной власти известная британская компания Mott MacDonald разрабатывает концепцию по управлению и вывозу бытовых отходов в Баку. Как сообщило руководство этой компании, в Баку сложный ландшафт, здесь часто дуют ветра и территория города не маленькая, тем не менее, санитарная чистота города, в целом, удовлетворительная. Однако, поскольку ситуация не совсем устраивает городскую Исполнительную власть внимание и контроль над этой сферой будут усилены.

На совещании было подчеркнуто, что в Баку продолжается установка новых контейнеров для бытовых отходов, и первичный этап осуществления реформ по управлению и вывозу отходов в столице завершится в августе-сентябре этого года.

На мероприятии было объявлено о проведении месячника чистоты в Баку.