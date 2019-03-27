Министр культуры Абульфас Гараев в рамках визита в Париж встретился с делегацией, возглавляемой директором Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтилдом Росслером. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минкультуры.

В качестве председателя 43-й сессии Комитета всемирного наследия Абульфас Гараев рассказал о подготовке к этому мероприятию.

Напомним, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля. На 42-й сессии председателем Комитета сроком на год был избран Азербайджан.

Региональные координаторы Комитета всемирного наследия представили информацию по странам регионов, которые они представляют.

Росслер отметил, что для обсуждения в Комитете от стран поступили 166 отчетов по памятникам и природным заповедникам из Списка всемирного наследия.

Отметим, что в 43-й сессии Комитета всемирного наследия в Баку ожидается участие до трех тысяч представителей из более чем 180 стран. В числе тем мероприятия внесение новых объектов во Всемирный список наследия ЮНЕСКО и проводимая в этом направлении работа. Трансляция с мероприятия будет вестись на сайте, специально разработанном для 43-й сессии.