Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман, к вечеру возможна морось. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 11-14, в Баку ночью - 5-7, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах страны днем, начиная с западных районов, ожидается дождь, местами сильный, на горных территориях прогнозируется снег, в отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью - 1-6, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.