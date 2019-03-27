В Баку полицейские задержали водителя, который водил переполненный людьми автобус в нетрезвом состоянии.

Как сообщили ONA в пресс-службе Министерства внутренних дел, сегодня утром сотрудники Управления дорожной полиции остановили автобус по причине нарушения водителем правил дорожного движения. Автобус № 83 с номерным знаком № 90-VH-692 ехал по улице Самеда Вургуна. Водитель, не подчинившись требованиям дорожной полиции, продолжил движение и, выходя за пределы маршрутной линии, нарушал правила движения, передает Day.Az.

Сотрудники дорожной полиции добились задержания водителя автобуса на пересечении улицы Ганифы Алескерова и проспекта Азадлыг. Нарушение зафиксировано камерами автоматизированного центра управления "Безопасный город".

Действия водителя Табина Хатамова вызвали подозрения у полицейских. После проведения медицинской экспертизы было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Отметим, что во время задержания водителя пассажиры автобуса выразили недовольство полицейским. Однако после того, как выяснилось, что водитель управлял автобусом в нетрезвом состоянии, пассажиры поблагодарили стражей порядка.

В своих показаниях водитель признался в употреблении спиртного.

Во время расследования также было установлено, что водитель оставлял автобус ночью не в гараже, а во дворе своего дома, и рано утром вышел на работу без проведения медицинского обследования.

Также стоит отметить, что материалы в отношении Т.Хатамова переданы в суд для вынесения решения.