Главная цель Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана в том, чтобы определить и уточнить максимальный балл сейсмичности на территории страны, где строятся новые здания. Вся эта работа проделана для построенных до сих пор зданий. Но в последнее время не поступали обращения в связи с этим.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в среду сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По словам директора, недавние землетрясения в Азербайджане показали, что построенные согласно нормативам здания выдерживают землетрясения.

"К примеру, во время землетрясения в феврале текущего года не возникло каких-либо проблем со зданиями, построенными в соответствии со строительными нормами. Разрушения в большей мере наблюдались в некачественных зданиях, построенных из речного камня, и не соответствующих стандартам", - добавил Етирмишли.

Директор также сказал, что сейсмоопасными регионами в Азербайджане являются азербайджанский сектор Каспийского моря, Абшеронский полуостров, Шемаха-Исмаиллинский, Губа-Гусарский, Шеки-Загатальский регионы, а на Малом Кавказе зоны Басаркечяр и Кельбаджар, зона Нахчыванской АР.

Директор отметил, что в целом Азербайджан располагается в сейсмоопасном регионе.

"Подземные толчки регистрируются постоянно. Однако невозможно спрогнозировать кратковременное сильное землетрясение, сложно назвать место, время и мощность сильных землетрясений. Это связано с тем, что землетрясение происходит в течение 9-10 секунд. Но относительно длительных по времени землетрясений, мы можем прогнозировать, где расположены напряженные участки и ожидается ли там землетрясение", - отметил Етирмишли.