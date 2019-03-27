При организационной поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) в первых числах апреля состоится третий региональный форум в городе Агстафа, с участием предпринимателей Товуза, Газаха и Агстафы. Об этом, как передает Day.Az, сообщила Trend исполняющая обязанности генерального секретаря НКПА Кристина Мамедова.

По словам Мамедовой, на мероприятии будет представлена презентация для предпринимателей, в рамках которой они получат обширную информацию о результатах проведенных реформ, о предстоящих нововведениях, отраженных в законодательстве, и др.

"Параллельно будет проведен нетворкинг между предпринимателями, представляющими эти три района", - сказала собеседница агентства.

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана была учреждена 5 марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

НКПА объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.