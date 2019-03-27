Современное оборудование в Азербайджане за пять минут может определить параметры подземных толчков. Об этом в среду в ходе выставки приборов и оборудования, применявшегося при сейсмоисследованиях на территории Азербайджана за последние 100 лет, сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что на выставке демонстрируется как старое оборудование, применявшееся в прежние периоды, так и современное оборудование производства США.

По его словам, если раньше в Азербайджане на установление параметров произошедшего землетрясения требовался час, то сейчас оборудование, расположенное в различных точках страны, определяет эти показатели максимум в течение пяти минут.

Отметим, что выставка сейсмоприборов и оборудования проводится по случаю отмечаемого 27 марта в Азербайджане Дня науки.