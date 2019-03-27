Еще лет десять назад можно было услышать мнение, мол, Баку - город маленький и все тут друг для друга соседи и знакомые. Сегодня уже ни у кого язык не повернется назвать Баку маленьким городом. Ныне наша столица - это настоящий мегаполис, его население близится к трем миллионам. И все же она остается семейной, душевной, теплой, можно даже сказать, человечной, что редко встретишь в современном мегаполисе.

Сегодня мы совершим прогулку по одному из хорошо всем известных проспектов Баку - проспекту Бюльбюля. Известен он многими моментами. Например, великолепной старой и современной архитектурой, одним из первых в городе "крутых" подземных переходов, любимым всеми киноцентром "Низами" и главным концертным залом страны - Дворцом Гейдара Алиева.

Многие, наверное, помнят, что до начала 90-х проспект носил имя Кирова. А еще раньше он назывался Большой морской улицей. Но имя Бюльбюля подходит ему больше всего - именно на этой улице жил легендарный азербайджанский певец.

Проспект сравнительно непротяженный - начинается он от Приморского бульвара и завершается неподалеку от цирка. Хотя эта улица столицы не блещет особыми архитектурными изысками, она отличается смешением культур и стилей. Кстати, именно такое смешение и придает Баку, и проспекту Бюльбюля в частности неповторимость.

Большая Морская улица начиналась в южной части города от Набережной (потому и носила такое название), где размещались лесные склады и пристани, а на севере заканчивалась на доминирующем холме, где было построено здание городской пожарной команды, в местности Канни-тепе, заселенной городской беднотой. Стала формироваться улица в начале 1870-ых гг., но активно застраиваться стала только после появления в Баку железнодорожной станции.

Если идти вверх по проспекту от бульвара, то проспект приветствует нас подземным переходом, самым длинным в столице. Да еще и каким удобным! Для особо ленивых есть дорожки, которые доставят вас к выходу, и вы окажетесь прямо у станции метро "Сахиль". Напротив - первая городская поликлиника. Вообще, проспект изобилует различного рода госучреждениями, что можно выяснить по количеству вывесок.

Буквально через дорогу от входа в метро расположен Парк Сахиль. Он позиционируется как летний. И правда, в жаркое время года в нем можно отдохнуть в тени высоких деревьев и прохладе оригинальных фонтанов.

На проспекте Бюльбюля располагается здание Союза художников. Старожилы рассказывают, что прежде в этой части проспекта располагалось несколько клубов, крутили трофейные фильмы, устраивали танцы.

Но особой достопримечательностью проспекта являются здания кинотеатра "Низами" и расположенное через дорогу от него монолитное здание, где располагается ИА "АЗЕРТАДЖ".

Эти две "сталинки" были сданы в эксплуатацию в 1934 году. Построенные по проекту известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова и Садыха Дадашева, они расположены одно против другого и сходны по конфигурации. Два этих массивных сооружения можно назвать настоящим украшением проспекта.

Кинотеатр "Низами" в те времена, когда еще не было 3D-сеансов и попкорна, считался самым лучшим и престижным кинотеатром Баку. Именно здесь шли премьеры, проводились международные кинофестивали.

После реконструкции кинотеатр получил статус Киноцентра, полностью преобразившись. На первом этаже кинотеатра созданы два кинозала на 50 и 80 мест, на втором - большой кинозал на 500 мест, а на пятом - VIP-кинозал на 24 места. В здании смонтированы произведенные в Германии, Японии и Англии самые современные киноустановки, акустическая система, системы освещения, вентиляции, пожарной охраны. На первом этаже созданы торговые киоски, на втором - кафе, на четвертом - кафе-клуб и пресс-центр, а на пятом и шестом этажах - 250-местный ресторан, где посетителям предлагаются блюда национальной и европейской кухни, а также административные помещения.

"Низами" был и остается одним из популярных очагов культуры, независимо от того, играет в перерывах между сеансами в вестибюле духовой оркестр или нет. Сегодня сюда так же идет зритель, только в наше время не увидишь огромных очередей у кассы и не услышишь вопроса "нет ли лишнего билета?". А лет сорок назад за билетами приходилось занимать очередь за несколько часов до сеанса. А в самом кинотеатре, как рассказывает старшее поколение, зрители собирались за час до начала фильма, чтобы послушать живую музыку, посидеть в кафе и пообщаться...

На той же улице, по рассказам старых бакинцев, располагались известные в городе заведения общепита - гастроном с полами из белого мрамора, популярная пивная, знаменитая блинная. Но и сегодня проспект пестрит вывесками многочисленных кафе, маркетов и кондитерских. Сегодня, как и сто лет назад, тут можно поесть, сделать покупки.

А теперь мы выходим к, можно сказать, самому главному сооружению на проспекте Бюльбюля - Дворцу Гейдара Алиева.

До 60-х годов на месте нынешнего Дворца находилась табачная фабрика, которую перед самым началом строительства снесли. Приказ о возведении Дворца был подписан в 1960 году, а в 1962 рабочая группа приступила к воплощению задумки архитекторов. Главными архитекторами проекта были В. Шульгин и Э. Мельхиседеков, а главным руководителем стройки - тогдашний мэр Баку Алиш Лемберанский. Здание имеет необычную архитектуру - своего рода гибрид двух советских модернизмов. Открыл свои двери Дворец 14 декабря 1972 года и функционировал первоначально как "Дворец имени В.И. Ленина". В 1991 году был переименован во "Дворец Республики". А с 10 марта 2004 года согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева стал носить имя Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В 2007-2008 Дворец подвергся капитальной реконструкции - был оснащен новейшим оборудованием, были произведены изменения во внешнем облике здания. Официальное открытие реконструированного главного зала страны состоялось в ноябре 2008 года.

Есть часть проспекта до Дворца - это в основном старая архитектура, то, перейдя улицу Физули, оказываемся в другом Баку, где высятся новостройки.

Все значимые объекты проспекта остались позади. Вот и конец - тут проспект упирается в улицу Салатын Аскеровой и заканчивается.

Согласитесь, прогулка по проспекту Бюльбюля, бывшему Кирова и Большой морской, была интересной. Баку имеет одну особенность - сколько бы ни прожил в нем, все равно находишь для себя что-то удивительное. Тут на каждом шагу история, чередующаяся с современностью. Это не может не восхищать. А проспект Бюльбюля - одно из тех мест, которое всегда будет удивлять и радовать глаз, как бы оно ни менялось.

Лала Мамедова