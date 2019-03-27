В Хатаинском районе Баку учащиеся школы №17 избили своего преподавателя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, избитым является 21-летний преподаватель английского языка, который был госпитализирован. По факту ведется расследование.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров подтвердил данный факт. По его словам угрозы здоровью преподавателя нет.