В Азербайджане в 2018 году объем загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от стационарных источников и автомобилей, по сравнению с 2017 годом, уменьшился на 37,9 тонны и в целом составил 1122,6 тысячи тонн, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, передает Day.Az.

84,6 процента, или 950,2 тысячи тонн из них составили выбросы выхлопных газов автомобилей.

Объем вредных веществ, поступающих от стационарных источников загрязнения, сократился на 6,4 процента, объем выбросов выхлопных газов автомобилей - на 2,7 процента.

В результате профилактических мероприятий, с помощью очистных оборудований обезврежены 57,9 процента выбросов из стационарных источников. В результате использования новых газоочистных устройств на промышленных предприятиях, повышения эффективности действующих очистных устройств и совершенствования технологического процесса был предотвращен выброс в атмосферу 1,2 тысячи тонн вредных веществ в атмосферу в течение года. В Мингячевире объем отходов снизился на 4,7 тысячи тонн, в Ширване - на 1,9 тысячи тонн, в Сумгайыте - на 0,3 тонны, а в Баку вырос на 7,9 тысячи тонн.

66,7 процента всех выброшенных в атмосферу вредных веществ составляли карбогидрогены, 12,1 процента - оксиды азота, 9,7 процента - оксид углерода, 0,4 процента - серный ангидрид, остальную часть составили другие загрязняющие вещества.