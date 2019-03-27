Завершена реконструкция улицы Ордубади в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что ремонтные работы на ул. Хуршидбану Натаван продолжаются.

Через эти улицы проходит главная дорога поселка, которая обеспечивает удобный въезд-выезд жителей поселка на Бинагадинское шоссе и проспект Азадлыг, а также на трассу, ведущую от Международного автовокзального комплекса в центр города и в Сумгайыт.

Все работы осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами под контролем руководства Агентства.

Для своевременного завершения ремонтно-строительных работ привлечено необходимое количество живой силы и техники.