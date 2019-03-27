Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана вместе с министерством налогов 30 марта проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в налоговых органах, сообщает в средут Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.

Экзамен будет проведен в соответствии с положением "О проведении конкурса кандидатов для приема на работу в государственные налоговые органы". Экзамен начнется в 11:00 и будет проведен в пяти зданиях в Баку. Кандидаты, которые придут на экзамен позже 10:45, не будут допущены к нему.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 1544 кандидата.

Во время экзамена кандидату представляется в общей сложности 100 тестовых заданий, из которых 80 - вопросы касательно законодательства и специальности, 20 - вопросы на логику. Список литературы по темам тестового экзамена размещен на официальном сайте министерства (www.taxes.gov.az) в подразделе "Прием на работу. Конкурсы".

Экзамен продлится три часа. Кадый вопрос оценивается в один балл. Кандидаты, набравшие 70 и больше баллов, будут допущены к следующему экзамену.