В Азербайджане начинается новый конкурс в целях заключения бессрочного трудового договора с учителями, работающими на срочной основе в общеобразовательных учреждениях, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend .

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, проводимом Центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования, должны 1-5 апреля пройти регистрацию на сайте //www.miq.edu.az/muqavile/

Отметим, что проходной балл по физическому воспитанию, музыке и изобразительному искусству в учреждениях, где не применяются стимулирующие мероприятия, составляет 42 балла, по другим предметам - 48 баллов. Проходной балл в учреждениях, где применяются стимулирующие мероприятия, составит 36 баллов.

Сведения о конкурсной программе будут размещены на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/