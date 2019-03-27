В Сумгайыте произошел сильный взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, ЧП произошло в сталелитейном цехе в поселке Строителей, на территории бывшей ТЭЦ-1.

В результате взрыва пострадали 4 человека, работавших там в это время: Алибаба Мехралиев, Джейхун Гарачаев, Вугар Джалилов и Минйаз Сеидалиев. Все они были госпитализированы с ожогами, затем переведены в Баку. Один из пострадавших позднее скончался.