Экспертный центр Союза потребителей России (Росконтроль) исследовал топленое сливочное масло брендов President, "Молградъ", "Починки", "ВкусВилл", "Избенка", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По результатам экспертизы, к покупке рекомендовали только масло "Молградъ". Отмечается, что продукт безопасен, не содержит немолочных жиров и имеет приемлемые вкус, запах и консистенцию. Все остальные образцы получили замечания.

Масло проверили по 60 параметрам безопасности, включая антибиотики и микробиологические показатели, среди которых бактерии кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесень. Также было проанализировано содержание красителей, антиокислителей, консервантов и соответствие состава заявленной маркировке.

Только две марки - President и "Молградъ" - на 100 процентов состоят из молочного жира. В остальных образцах обнаружили небольшую примесь немолочного жира животного происхождения, предположительно, говяжьего.

Масло "Починки" и "Избенка" не соответствует ГОСТу. В продукции President отмечен запах и привкус окисленного жира. Также легкий посторонний привкус и запах был найден у образцов "Молградъ", "ВкусВилл" и "Починки". У масла President и "Починки", по оценке экспертов, консистенция слегка рыхлая, а у "ВкусВилл" - размягченная.

При этом по микробиологическим и физико-химическим показателям безопасности проверенное масло соответствует всем обязательным требованиям.