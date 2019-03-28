В связи с пожаром, произошедшим недавно в торговом центре на проспекте Гара Гараева в Баку, все еще ограничено движение транспорта на участке проспекта от его пересечения с ул. Бахруза Нуриева до пересечения с ул. Рустама Рустамова, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.

В связи с этим автобусы, функционирующие на этом маршруте, и сегодня будут курсировать по альтернативным дорогам.

БТА рекомендует по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом в этом направлении.

Напомним, что утром 26 марта в торговом центре "Диглас" на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар.