На этом крупном проспекте в Баку до сих пор ограничено движение
28 марта 2019 10:13 210
В связи с пожаром, произошедшим недавно в торговом центре на проспекте Гара Гараева в Баку, все еще ограничено движение транспорта на участке проспекта от его пересечения с ул. Бахруза Нуриева до пересечения с ул. Рустама Рустамова, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.
В связи с этим автобусы, функционирующие на этом маршруте, и сегодня будут курсировать по альтернативным дорогам.
БТА рекомендует по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом в этом направлении.
Напомним, что утром 26 марта в торговом центре "Диглас" на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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