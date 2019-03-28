Возбуждено уголовное дело в связи с сильным взрывом в Сумгайыте
28 марта 2019 11:13 402
Сумгайытская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва на заводе "STP-3 Metaləritmə", произошедшего 22 марта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру, передает Day.Az.
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