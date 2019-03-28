Сегодня первому азербайджанскому рэперу Анару Нагылбазу могло бы исполниться 45 лет.

Как сообщает Day.Az, News24.az связался с супругой покойного Анжеликой Габиевой, которая сказала, что не может посетить могилу Нагылбаза в последние дни.

"К сожалению, сегодня я не могу посетить могилу Анара, потому что после сильных дождей его могилу затопило. Сейчас идут работы по ее восстановлению. Нам обещали, что в течение двух дней работы прекратятся. После этого мы с детьми посетим могилу", - сообщила она.

Напомним, что Анар Нагылбаз скончался 4 августа 2018 года в возрасте 44 лет.

Н. Гасымова