Могилу Анара Нагылбаза затопило
28 марта 2019 11:58 237
Сегодня первому азербайджанскому рэперу Анару Нагылбазу могло бы исполниться 45 лет.
Как сообщает Day.Az, News24.az связался с супругой покойного Анжеликой Габиевой, которая сказала, что не может посетить могилу Нагылбаза в последние дни.
"К сожалению, сегодня я не могу посетить могилу Анара, потому что после сильных дождей его могилу затопило. Сейчас идут работы по ее восстановлению. Нам обещали, что в течение двух дней работы прекратятся. После этого мы с детьми посетим могилу", - сообщила она.
Напомним, что Анар Нагылбаз скончался 4 августа 2018 года в возрасте 44 лет.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Мар. 14:40 7 999
-
27 Мар. 12:56 6 810
-
27 Мар. 21:44 6 457
-
27 Мар. 13:53 4 894
-
07:11 4 030