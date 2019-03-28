Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются облачная погода, временами дожди, утром местами слабый туман, усиливающийся северный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 8-11, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 75-85 процентов.

29-30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются порывистый северный ветер, кратковременные дожди.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах сильный. Местами туман, западный ветер будет усиливаться.

Ночью - 4-7, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.