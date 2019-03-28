Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти после операции по кесареву сечению Абдуллаевой Гюльназ Эльхан гызы (1997). Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службе минздрава.

Согласно информации, это были первые роды Абдуллаевой, скончавшейся 23 марта в Нефтчалинской центральной районной больнице. "Плод весил пять килограммов, поэтому было решено сделать операцию по кесареву сечения. После успешной операции женщина была переведена в палату, но через пять часов неожиданно скончалась. По предварительной версии, Абдуллаева скончалась от тромбоэмболии. Правоохранительные органы уже начали расследование по факту смерти. После того, как будет готово заключение экспертов и завершится расследование, случившемуся будет дана правовая оценка", - сказали в ведомстве.