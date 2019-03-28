При главе Исполнительной власти Наримановского района Баку прошло расширенное совещание с участием руководителей хозяйственных и других сфер обслуживания района, посвященное вопросам санитарного состояния района, его озеленению и благоустройству. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть.

На совещании до внимания участников были доведены указания и поручения мэра Баку Эльдара Азизова.

По словам главы ИВ Абдина Фарзалиева, в связи с объявленным месячником чистоты создана рабочая группа, которой даны соответствующие поручения.

По его словам, в некоторых местах Наримановского района, являющегося одним из центральных районов столицы, в частности, в отдаленных кварталах, существуют проблемы, несвоевременно вывозится мусор, некоторые улицы и дворы не очищаются и пр.

В ходе совещания главам соответствующих организаций были даны поручения по устранению недочетов, и вопрос был взят под строжайший контроль.

За допущенные в работе серьезные недочеты начальникам двух жилищно-коммунальных хозяйственных объединений (ЖКХО) был вынесен выговор, ряду руководителей жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) и других участков обслуживания сделаны серьезные предупреждения.

На мероприятии руководителям хозяйственных и других сфер обслуживания района были даны серьезные поручения о ежедневном двухразовом, а в случае необходимости, трехразовом вывозе и отправке на утилизацию мусора, установке новых контейнеров для бытовых отходов, осуществлению необходимых и безотлагательных мер по обеспечению чистоты, освещения и другим мерам по благоустройству в районе.