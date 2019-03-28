Азербайджане директорами государственных общеобразовательных школ назначены 53 кандидата. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Новые директора приступят к своим обязанностям с первого апреля текущего года.

Напомним, что в конкурсе, объявленном в ноябре 2018 года, успешно приняли участие 228 человек.

Во время первого замещения директорами школ с 25 февраля были назначены 104 человека, с четвертого марта - 28 кандидатов.

В целом, в рамках конкурса директорами общеобразовательных школ были назначены 185 человек.