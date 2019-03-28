Сумгайытский технологический парк распространил заявление в связи с происшествием в сталеплавильном цехе, произошедшим 22 марта.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Сумгайытский технопарк, в заявлении говорится, что сплав металла во время плавления брызнул под давлением, в результате чего пострадали четыре человека, находвшихся вокруг котла. Об этом передает Day.Az.

"Один из пострадавших из-за того, что стоял ближе всех к брызгам сплава, получил тяжелые ожоги, после чего 26 марта скончался в больнице. Состояние остальных троих в норме, а один из них уже вышел на работу", - отмечается в сообщении технопарка.

В связи с происшествием соответствующие государственные структуры проводят расследование. После его завершения будет дана точная информация о причинах происшествия.

Отметим, что в праздничные дни работники, в соответствие с Трудовым кодексом, работали по сменному графику. Каждый из сотрудником застрахован. Помимо этого, компания покрыла все расходы сотрудников, которые пострадали в результате происшествия, в том числе и погибшего сотрудника.

Напомним, что Сумгайытская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва на заводе "STP-3 Metaləritmə", произошедшего 22 марта.

Уголовное дело возбуждено по статье 162.2 (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджана.

По предварительному расследованию установлено, что взрыв произошел около 13 часов 22 марта в сталеплавильном цехе в результате соприкосновения расплавленного металла с радиатором охлаждения печи.