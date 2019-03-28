Выступая против мировых ценностей, Армения уничтожает национальные памятники и памятники духовной культуры на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам первый зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сайяд Салахлы.

Салахлы отметил, что, уничтожая эти ценности, они пытаются доказать, что здесь не проживали азербайджанцы: "Армяне разрушают азербайджанские памятники, чтобы воплотить свою мечту о "Великой Армении" в реальность .

По словам первого зампреда комитета, армяне на протяжении всей истории уничтожали эти памятники: "Они их и сносят, присваивают себе, меняют надписи или полностью стирают с лица земли. Таким образом они заявляют, что памятники принадлежат им, и азербайджанцы поселились на этих территориях позднее".

Салахлы подчеркнул, что из уничтоженных на древних азербайджанских землях, в том числе, в Нагорном Карабахе, памятников 367 были историческими памятниками, 67 - мечетями, 140 - местами поклонения и еще 140 - храмами: "Несмотря на то, что народы мира не поддерживают эту политику армян, к сожалению, ни крупные организации, ни государства не реагируют на этот факт. В большинстве случаев они закрывают глаза на эти процессы, в лучшем случае - умалчивают о них. Но Азербайджан никогда не смирится с этой захватнической политикой".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.