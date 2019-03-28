Подписан договор между правительством Азербайджана и ЮНЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство культуры, договор связан с организацией в Баку 43-ей сессии Комитета всемирного наследия с 30 июня по 10 июля текущего года, передает Day.Az.

Документ подписан в рамках встреч министра культуры Абульфаса Гараева в ЮНЕСКО.

Договор со стороны правительства Азербайджана подписал Абульфас Гараев, а со стороны ЮНЕСКО - заместитель генерального директора Эрнесто Оттоне Рамирес.

В документе отражены обязательства, как Азербайджана, так и ЮНЕСКО по организации мероприятия. Кроме этого, в договоре были указаны вопросы, связанные с организацией Форума молодых профессионалов и Форума управляющих памятниками, которые состоятся до начала сессии Комитета.