Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) прошла государственную аккредитацию, в соответствии с "Правилами аккредитации учебных заведений", утвержденными указом Кабинета министров Азербайджана, а также "Критериями оценки соответствия требованиям государственным стандартам деятельности общеобразовательных учебных заведений страны", одобренными министерством образования Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

В результате, министерством образования выдан сертификат о государственной аккредитации БВШН, который устанавливает правовые гарантии по определению статуса учебного заведения, и, согласно данному сертификату, подготовка специалистов в БВШН в области нефтегазовой инженерии, химической инженерии и инженерии по автоматизации процессов является аккредитованной до 2022/2023 учебного года.

Следует отметить, что в БВШН прошли две церемонии выпуска студентов, закончивших обучение. Выпускники БВШН обеспечены работой на 100% в национальных и транснациональных компаниях, а желающие продолжить свое образование зачислены в лучшие университеты в Азербайджане и за пределами страны для обучения в магистратуре и докторантуре.

В настоящее время БВШН является единственным вузом в стране, соответствие деятельности которого международным стандартам удостоверяется такими сертификатами ISO, как ISO:9001 (Система менеджмента качества), ISO:14001 (Система экологического менеджмента), OHSAS:18001 (Система менеджмента охраны труда и техники безопасности) и ISO:10002 (Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей).