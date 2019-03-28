Очередным участником проекта "От UNEC к миру" является студент Международной школы экономики UNEC Ибрагим Бабаев. И.Бабаев в рамках программы обмена "Мевлана" получил образование в Сельджукском университете. Как передает Day.Az, Trend, ссылаясь на UNEC NEWS представляет интервью с Ибрагимом Бабаевым.



- Хотелось бы знать по какой причине вы выбрали Сельджукский университет Турции?



- Для обмена у меня была возможность получения образования в нескольких университетах. Я провел исследования и узнал, что Сельджукский университет является самым древним высшим учебным заведением Турции, имеющий 21 факультет и обучающий в различных направлениях на высоком уровне. Поэтому для обмена в своем выборе я остановился на Сельджукском университете. Вместе со мной два студента UNEC тоже выбрали этот университет и мы втроем учились в осенний семестр в Сельджукском университете.



- В чем схожи и каковы отличия обучения в UNEC и Сельджукском университете?



- Имеются большие отличия в методах обучения и системах экзаменов. У студентов нет обязанностей подготовки самостоятельных работ, получения семинарских оценок в течение семестра. В целом, в Сельджукском университете каждый урок проводится в неделю раз в формате лекции, у них нет понятия семинара. Оценивание проводится на основе 2 экзаменов (виза и финал), проведенных в течение семестра. Проведение экзаменов в письменной или в форме тестов зависит от преподавателя и студентам заранее до экзаменов вопросы не даются. Кроме того, у студентов нет обязанностей посещения занятий. Несмотря на то, что отличие в системе обучения для меня ново, я думаю, что система образования каждого университета имеет свои преимущества. Если в UNEC в течение года проводишь разные исследования и активно участвуешь на уроках, в Сельджукском университете семестр больше направлен на экзамен.



- Были ли у вас какие-либо трудности на уроках и экзаменах?



- В первое время у меня были небольшие трудности, но за короткое время я привык к урокам. Но в целом у меня не было никаких трудностей. Если на уроках у нас были какие-либо проблемы, преподаватели оказывали нам помощь.



- Какова была методика обучения преподавателей, чему больше всего отдавали предпочтение на лекциях?



-Преподаватели вели занятия очень интересно и многогранно. Новым для меня в обучении было то, что помимо информации, представленной в книге, преподаватели дополнительно касались и других тем. Поэтому вести студентами на лекциях заметок обязательно. На лекциях преподаватели стараются объяснить урок студентам простым путем. Лекции проводятся без использования полных терминами, трудных для понимания слов.



- Как вы сдали экзамены?



- Все экзамены завершил успешно. Метод проведения экзамена отличается в зависимости от преподавателя. В университете многие преподаватели предпочитают проведение экзаменов в форме тестов, однако есть и такие, которые проводят письменные экзамены.



- А какую форму проведения экзаменов вы хотели бы?



- Несмотря на то, что проведение экзаменов в форме тестов для студентов удобно, однако, по-моему, письменное проведение экзаменов с точки зрения лучшего усвоения студентами уроков и правильного изложения мыслей является более полезным. Я учусь в Международной школе экономике, здесь экзамены проводятся в письменной форме, и я считаю, что это является важным фактором, того, что на нашем факультете больше грамотных студентов.



- Что вам больше всего понравилось в Сельджукском университете?



- Больше всего мне понравился большой кампус Сельджукского университета, расположенный вдали от шумного центра города, и созданные для студентов условия в этом кампусе. Кампус оснащен студенческими общежитиями, столовыми, библиотекой, функционирующей 24 часа, развлекательным центром, в целом всем. В настоящее время в UNEC функционирует библиотека 24/7, имеющая доступ в библиотеки, электронные ресурсы ведущих университетов мира.



- Изменения чего вам хотелось бы в университете?



- Отмены посещения занятий.



- Как построены отношения со студентами?



-В Сельджукском университете получают образование студенты Турции и разных стран мира. И с иностранными студентами, и турецкими студентами у нас были очень хорошие отношения. Особенно при возникновении затруднений в университете турецкие студенты оказывали нам помощь.



- Как вы проводили свой досуг?



- В течение недели свой досуг мы проводили в развлекательных местах кампуса. В конце недели со студентами, прибывшими из разных стран по программе обмена, путешествовали в центре Коньи, а иногда в других городах Турции.



- У каждого студента есть определенные цели на будущее. Какой большой проект вы хотели бы осуществить в будущем?



- Планы на будущее связаны с моим личным бизнесом. Однако я еще не принял окончательного решения в какой сфере и каким бизнесом буду заниматься, потому что у меня планов много, а эти планы часто меняются.



- Ваши советы студентам...



- Я советую каждому студенту принять участие в программе обмена. Участвуя в программе обмена вы знакомитесь с людьми другой культуры, другой страны, в тоже время с другой системой образования и еще больше углубляете свои знания.