В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 31 Марта - Дню геноцида азербайджанцев. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев проинформировал о целенаправленной политике геноцида, проводимый армянами против нашего народа различными методами и путями в разные периоды истории. Ректор отметил, что впервые на государственном уровне политическая оценка мартовской резне 1918 года была дана Указом общенационального лидера Гейдара Алиева "О геноциде азербайджанцев", подписанным 26 марта 1998 года. По словам Э.Бабаева, в последние 20 лет наша страна в информационной войне уверенно, доказательствами и фактами доводит правду истории международному сообществу.

Депутат Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы дал подробную информацию о геноциде азербайджанцев в XX веке, намеренно осуществленный большевистско-дашнакскими преступниками и назвал его одним из самых жестоких преступлений в истории человечества.

Затем выступила студентка биологического факультета Вафа Мурсалзаде. Мероприятие завершилось демонстрацией студентами вуза пантомимы в сюрреалистическом стиле "Последнее звено цепи", посвященной Дню геноцида.