Бакинский государственный университет (БГУ) посетили вице-президент по международным связам и исследованиям Университета Саитама, профессор физической химии Сеи Накабаяши и доцент школы гуманитарных и социальных наук Макато Нагасама, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил важность встречи и подчеркнул, что визит японских ученых придаст импульс дальнейшему расширению межуниверситетских связей.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять в новом формате в соответствии с требованиями современной науки, обсудили вопросы сотрудничества, двойного диплома, обмена студентами и преподавателями, создания музея науки.

Профессор Сеи Накабаяши выразил увереноость в том, что обсужденные вопросы станут стимулом для развития двусторонних связей и будущей интеграции.

Встреча продолжилась в онлайн конференц-зале физического факультета БГУ. Ректор высоко оценил визит авторитетного японского профессора в области физической химии и подчеркнул актуальность темы его лекции.

Сеи Накабаяши выступил с лекцией на тему "Роль нано-биомеханики в профилактике раковых метастаз". Ученый отметил относительную прочность мембраны больной клетки по сравнению с мембраной здоровой клетки и ее исследование с помощью сканирующего зондового микроскопа.