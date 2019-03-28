Получены предварительные данные об ущербе, нанесенном предпринимателям в результате пожара в торговом центре "Диглас" в Баку.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на совещании, проведенном в четверг под председательством Президента Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре в Низаминском районе Баку сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Мустафаев сказал, что в соответствии с поручениями главы государства будет предпринят ряд шагов. Министр отметил, что для установления нанесенного ущерба были проведены встречи с предпринимателями, арендовавшими помещения в торговом центре, получены предварительные данные об ущербе.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что предпринимателям будет оказана первоначальная государственная поддержка в нескольких направлениях, разрабатывается механизм использования льготных кредитов в определенных случаях, ведется работа по размещению предпринимателей в других торговых центрах до строительства нового торгового центра.