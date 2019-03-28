Предприниматели, пострадавшие в результате пожара в торговом центре в Баку, с чувством с чувством глубокой признательности встретили известие об оказании им финансовой поддержки со стороны государства.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на совещании, проведенном в четверг под председательством Президента Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре в Низаминском районе Баку, сказал глава Исполнительной власти Низаминского района Баку Ариф Гасымов.

Гасымов рассказал о мерах, осуществляемых местной исполнительной властью в связи с пожаром.

Гасымов сообщил, что вчера и сегодня были проведены оперативные встречи с предпринимателями, на которых до них были доведены поручения Президента, связанные с оказанием государством первоначальной финансовой поддержки с целью устранения причиненного ущерба, подчеркнул, что это известие было воспринято предпринимателями с чувством глубокой признательности.