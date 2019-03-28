Завтра будут перебои в подаче газа в Бинагадинском и Низаминском районах Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает в четверг ПО "Азеригаз".

В связи с капитальным ремонтом подземной газовой линии среднего давления завтра с 10:00 до завершения ремонтных работы будут перебои в подаче газа на улицах Гара Гараева, Э.Сулейманова, Б.Нуриева, Нахчыванского, Рустамова, А.Манафова, Наваи в Низаминском районе,а также в части 6, 7, 8 и 9 микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор и Баладжары в Бинагадинского районе столицы.

Ремотные работы будут завершены в течение дня и подача газа будет восстановлена. В связи с перебоями в подаче газа, ПО "Азеригаз" просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.