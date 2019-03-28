В связи с ремонтными работами движение по дороге, ответвляющейся от 81-го километра автомагистрали Алят-Астара-госграница с Ираном в сторону города Билясувар, завтра с утра будет частично ограничено, сообщает Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Движение транспорта будет частично ограничено в течение 3-4 дней. В течение этого времении водители в качестве альтернативной дороги могут воспользоваться дорогой, ведущей от 111-ого километра магистральной дороги в сторону города Джалилабад.