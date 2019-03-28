В целях устранения заторов на улицах и проспектах Баку специалисты Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана вместе с сотрудниками Бакинского транспортного агентства и Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел регулярно изучают территории, где больше всего наблюдается плотность движения транспорта, подготавливают различные предложения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате исследований, проведенных вместе с соответствующими структурами в целях устранения высокой плотности движения транспорта на участке пересечения проспекта Нобеля с улицей Рамиза Гулиева в Хатаинском район под названием Nargilə dairəsi (Круг Наргиля), и уменьшения загруженности на дороге, были подготовлены предожения. Эти предложения Бакинское транспортное агентство направило в Комиссию по безопасности дорожного движения Кабинета министров.

Согласно соответствующему решению Комиссии, Госагентство автомобильных дорог для создания альтернативных условий движения в направлении поселков Ази Асланов, Ахмедли и Гюнешли установила в двух местах - на 7-ой Кольцевой улице проспекта Нобеля и на пересечении Зыхского шоссе с улицей Садыгджан, светофоры, обеспечив таким образом возможность для разворота и поворота налево.

В целях регулирования движения автомобилей на указанных участках установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.