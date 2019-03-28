В Азербайджане срок приема заявок для получения образовательных кредитов, предоставляемых студенческим кредитным фондом "Маарифчи", продлен до 20 апреля 2019 года, сообщил в четверг заведующий сектром минобразования Джасарет Валехов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщил Валехов, прием заявок продлен в связи с нерабочими днями в марте.

"Для получения кредита студентам достаточно обратиться в электронной форме, зайдя на сайт Фонда www.maarifci.az. Предоставленные в нынешней сессии образовательные кредиты предназначены для оплаты студентами из малообеспеченных семей задолженности за обучение в 2018/2019 учебном году.

Отметим, что VIII сессия по предоставлению образовательных кредитов была объявлена на период с первого марта по пятое апреля.

Напомним, что студенческий кредитный фонд "Маарифчи" посредством выдачи кредитов оказывает помощь в получении образования студентами из малообеспеченных семей.

Учредителями фонда являются Азербайджанский университет языков, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный педагогический университет, Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Азербайджанский технический университет, Бакинский государственный университет, Бакинский славянский университет, Гянджинский государственный университет, Сумгайытский государственный университет.