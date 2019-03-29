Минэкономики Азербайджана обратилось к предпринимателям в связи с пожаром в торговом центре
С предпринимателями, которые понесли ущерб от пожара в торговом центре "Диглас" в Баку, будут проведены встречи в индивидуальном порядке. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.
Согласно поручению Президента Азербайджана, для координации работ по установлению оперативных связей с предпринимателями, понесшими ущерб в результате пожара, произошедшего 26 марта в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку, и оказанию им поддержки в министерстве экономики создана рабочая группа.
Рабочая группа 29-31 марта примет в индивидуальном порядке каждого пострадавшего предпринимателя.
Прием будет вестись в административном здании Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики (адрес: проспект Ататюрка, 134, телефон: 012-404-04-01).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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