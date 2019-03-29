Сегодня в этих частях Баку не будет газа
29 марта 2019 09:20 73
Сегодня на территории Бинагадинского и Низаминского района Баку ограничат подачу газа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с капитальным ремонтом подземной газовой линии среднего давления завтра с 10:00 до завершения ремонтных работы будут перебои в подаче газа на улицах Гара Гараева, Э.Сулейманова, Б.Нуриева, Нахчыванского, Рустамова, А.Манафова, Наваи в Низаминском районе,а также в части 6, 7, 8 и 9 микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор и Баладжары в Бинагадинского районе столицы.
Ремотные работы будут завершены в течение дня и подача газа будет восстановлена. В связи с перебоями в подаче газа, ПО "Азеригаз" просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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